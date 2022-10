Da se poštenost izplača, dokazuje zgodba brezposelne Španke, ki je našla 500 evrov in jih nemudoma odnesla na policijo. Ko so jo vprašali, zakaj je to storila, je odgovorila, da jo je mama naučila: kar ni moje, ni moje. Ko je novica dosegla družbena omrežja, je Španka dobila tudi ponudbo za službo, neznanci pa so ji za pošteno dejanje ponudili denar.