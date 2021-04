Britanci prek spleta opazujejo sokolji par, ki gnezdi na zvoniku katedrale

Nekoč so z najhitrejšimi pticami na svetu lovili, zdaj jih opazujejo. Britanci so ponoreli za sokoljim parom, ki si je za gnezdišče izbral kar zvonik mestne katedrale v Wakefieldu. Zaradi spletnih kamer, ki so jih namestili na zvoniku, lahko sokolji par v živo opazujejo 24 ur na dan. Kot kaže števec spletne strani, sokola gledajo v kar 57 državah sveta. Tako so videli tudi trenutek, ko je samica izvalila jajce.

