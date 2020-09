Britanka med snemanjem Snapchat videa na avtocesti padla iz avtomobila

Policija je ob fotografiji zapisala, da je imelo dekle veliko sreče, saj bi se lahko zaradi svojega neprimernega početja huje poškodovala ali pa po najbolj črnem scenariju tudi umrla. Policisti dekleta sicer niso pridržali. "Čeprav nihče ni bil aretiran, še to ne pomeni, da ne bomo ukrepali. A predvidevamo, da se večini tako početje ne zdi pametna ideja in verjamemo, da so se udeleženci v dogodku veliko naučili od te lekcije," so še dodali.

Po raziskavi, ki je bila objavljena v Journal of Family Medicine and Primary Care, je med letoma 2011 in 2017 po svetu med delanjem selfija umrlo približno 259 ljudi. Največ tovrstnih incidentov so našteli v Indiji, sledijo Rusija, ZDA in Pakistan. Večina žrtev je bila moških (72 odstotkov) in mlajših od 30 let. Lani je štiričlanska družina v Indiji utonila na jezu, potem ko so med delanjem selfija izgubili ravnotežje in padli v vodo, še poroča CNN.