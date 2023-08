Britanska glasbena revija NME po petih letih spet v tiskani obliki

Revija je prvič izšla leta 1952, leta 2018 pa je tednik prenehal izhajati v tiskani obliki. Izdajatelji so kot razlog navedli naraščajoče proizvodne stroške in težke razmere na oglaševalskem trgu. Preden so jo preselili na splet, je revija leta 2015 postala brezplačna. Zatem so v Avstraliji občasno izšle posamične posebne izdaje.

Po novem bo revija izhajala kot dvomesečnik, v katerem bo poročala o novih izvajalcih in skupinah, strokovnih vpogledih v industrijo in najnovejših glasbenih, televizijskih in filmskih izdajah ter izdajah na področju videoiger.

Nova tiskana številka med drugim prinaša intervju s soustanoviteljem zasedbe Queens Of The Stone Age Joshom Hommom, pregled najboljših albumov, ki so doslej izšli v tem letu, ter napovednik največjih filmov, ki prihajajo.