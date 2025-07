Britanska Kraljeva kovnica obeležila 50-letnico skupine Iron Maiden

Kovance, ki jih je zasnoval umetnik Albert 'Akirant' Quirantes , krasi maskota skupine Eddie. V oblikovanje kovanca so vključene številne 'skrite' reference, ki oboževalce opozarjajo na različne albume in turneje skupine.

Skupina Iron Maiden je izdala 17 studijskih albumov in si pridobila zveste oboževalce po vsem svetu. Menedžer skupine Rod Smallwood je povedal: "Podoba Eddieja na uradnem kovancu v Veliki Britaniji pomeni nadaljevanje njegove neverjetne odisejade, odkar smo ga leta 1980 odkrili."

"Naša podoba je krasila znamke, steklenice piva, repe letal, zdaj je na zakonitem plačilnem sredstvu. Podrobnosti, ki jih je Akirantu uspelo vnesti v dizajn, so izjemne - uspelo mu je namreč namigniti na skoraj vsa poglavja našega popotovanja kot skupine. Resnično smo počaščeni, da se je Kraljeva kovnica odločila obeležiti 50 let skupine Iron Maiden na tako edinstven način," pa so v izjavi sporočili člani skupine.