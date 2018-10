Britanska policija zaradi kraje piva išče 'Rossa iz Prijateljev'

Blackpoolska policija je na Facebooku objavila fotografijo neznanega moškega s platojem piva in pripisom, "če ga kdo pozna, saj bi radi z njim govorili glede kraje v eni od blackpoolskih restavracij 20. septembra".

V dobrem dnevu je hitro postala "viralna", saj je dobila preko 42 tisoč "všečkov", preko 128 tisoč komentarjev in bila deljena preko 80-tisočkrat. Večina ljudi je takoj opazila neverjetno podobnost moškega z igralcem Davidom Schwimmerjem, ki je igral Rossa Gellerja v seriji Prijatelji.

Kot so policisti preverili, Schwimmerja v času ropa ni bilo v Veliki Britaniji."Hvala vam za vaše hitre odzive. Preverili smo in potrjujemo, da je bil David Schwimmer tačas v Ameriki," so zapisali.