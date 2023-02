Vasica na jugozahodu Velike Britanije je dobila novega vodjo. Ker je bilo mesto vaške starešine nekaj let nezasedeno, so krajani s peticijo začeli iskati primernega kandidata. In na mesto prvega v vasi postavili Patricka, ponija, ki je postal prvi živalski župan s svojo pisarno. Kakšne so njegove naloge in kako opravlja svoje novo poslanstvo?