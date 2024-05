Britanske oblasti navijačem: Pazite se nemškega piva

Pazite se nemških vlakov in 'premočnega' piva. Tako pred evropskim nogometnim prvenstvom svoje navijače opozarjajo britanske oblasti. Milijoni ljubiteljev nogometa, med njimi tudi številni Slovenci, si bodo namreč tekme ogledali v živo in preplavili že tako obremenjen nemški javni promet. Če so bila opozorila o pogostih zamudah vlakov sprejeta dobro, pa je večina škotskih navijačev ob omembi 'premočnega' piva zgolj zmajala z glavo. Kakšni so še nasveti za navijače, ki se odpravljajo oz. odpravljate v Nemčijo?