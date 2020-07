Britanske palače po pandemiji znova odpirajo svoja vrata za obiskovalce

V Royal Collection Trust so opozorili na upad prihodka zaradi zaprtja rezidenc in posesti, zato bodo zaprosili zaposlene, ali je morda kdo pripravljen prostovoljno oditi. Organizacija se namreč v celoti financira s prihodki vstopnin. Letos so pričakovali, da bodo prejeli okoli 77 milijonov funtov (približno 89 milijonov evrov), a so po ponovni presoji postavili znesek pri 13 milijonih, kar je 14,8 milijona evrov.