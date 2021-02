Britanski umetnik v dobrodelne namene ustvaril največje platno na svetu

Jafri, ki trenutno živi in ustvarja v Dubaju, pa ima še višji cilj. "Ne želim si, da bi bila to enkratna akcija ... Pravzaprav si želim pomagati pri spreminjanju sveta in pot, kako to storiti, je, da omogočimo dostop do svetovnega spleta v vseh, tudi v najrevnejših deželah sveta," je dejal umetnik. To je po njegovem pot do izobraževanja otrok, ki bodo lahko nato pridobljeno znanje vlagali v svojo skupnost.

Umetnik Sacha Jafri upa, da bo njegovo, 1595,76 kvadratnega metra veliko in z Guinnessovim rekordom ovenčano delo, sprožilo dobrodelno gibanje. Trenutno delo krasi stene luksuznega hotela v Dubaju, umetnik pa bo 70 posamičnih platen, ki tvorijo sliko rekordne velikosti, v prihodnjih letih ponujal na dražbah. Cilj umetnika je zbrati vsaj 30 milijonov ameriških dolarjev, kar je 24,4 milijona evrov, ki jih namerava darovati za delovanje zdravstvenih, sanitarnih in izobraževalnih iniciativ za otroke iz revnih predelov sveta.

"Vse, kar potrebuješ, je pet zgodb o uspehu iz takšnih skupnosti in lahko spremeniš svet. To bomo storili. Trajalo bo deset let, a lahko nam uspe," je bil optimističen Jafri. Dodal je, da mu je pandemija omogočila drugačen pogled na stvari: "Da dovoljujemo uničevanje našega planeta, je jasno, ni pa dovolj jasno, da omogočamo tudi uničevanje humanosti. To je nedopustno."

Njegovo s humanostjo navdahnjeno rekordno veliko delo je nastajalo sedem mesecev, na njem pa je delal od 18 do 20 ur na dan. Za slikanje je porabil 6000 litrov barve ter 1000 čopičev. Na sliki so po besedah umetnika srce Zemlje, narava, humanost, pa tudi materinska ljubezen in skrb ter usmerjanje in zaščita očeta med vodenjem otroka skozi življenje z občutkom, da je varen, ljubljen in pogumen. Le s temi občutki lahko otrok po prepričanju Jafrija razpre svoja krila in uresniči svoje sanje.