Ženske niso princese, moški pa niso glina, da jih bodo preoblikovale po svoje

To je le nekaj razbitih zmot o ljubezni, o katerih v svoji novi knjigi Zmote in resnice o ljubezni piše hrvaški 'ljubezenski zdravnik' Bruno Šimleša , sicer sociolog po izobrazbi, ki skoraj dvajset let deluje kot terapevt. Doslej je objavil devet knjig. Sam je trdno prepričan, da bi morali namesto srajcam več časa nameniti likanju srca in da bi namesto partnerja morali iskati ljubezen.

Na piedestalu življenja je namreč prostor za vse oblike ljubezni: "Partnerska ljubezen je čudovita in plemenita, a ni več vredna od ljubezni do otrok ali do umetnosti. Vse ljubezni v našem srcu nas učijo, kako živeti smiselno in izpopolnjeno. A jih prevečkrat doživljamo kot tolažilne nagrade. Da katerikoli ljubezenski odnos doživljaš kot tolažilno nagrado, je izjemno ponižujoče za ljubezen. Srečno lahko živimo tudi, če nismo v romantičnem odnosu, a ne moremo živeti srečno, če ne ljubimo. V življenju moramo imeti nekaj ljubezenskih odnosov. A kateri odnosi so to, je srcu vseeno in tudi nam bi moralo biti."

Tokrat je mozaik ljubezni, kot pravi, zaključil s knjigo, v kateri se je osredotočil na tiste razlike med moškimi in ženskami, ki lahko povzročijo konflikte med partnerji. Ker se pri tej temi vedno lomijo kopja, pojasnjuje: "Nekaj trditi za vse moške in vse ženske, je brez dvoma povsem zgrešeno. Posploševanju nasprotujem, ne nasprotujem pa temu, da govorimo o splošnih razlikah med moškimi in ženskami. Če vzamemo 100 žensk in 100 moških, lahko razumno sklepamo, da bodo ženske bolj nagnjene k nekaterim rečem, moški pa k drugim."

Svoje življenje in delo ste posvetili ljubezni. Kaj opažate, kako ljudje danes negujemo odnose, koliko smo pripravljeni vložiti vanje in kako kakovostni so?

Dobro je, da se vedno več razmišlja o ljubezni. Vsekakor je pohvalno, da smo dandanes bolj zahtevni, kot so bile prejšnje generacije. Generacijam moje babice je bilo popolnoma običajno, da ženske v odnosu trpijo in da se moškim tolerirata tako poniževanje kot nezvestoba, ženske pa morajo biti podrejene. Všeč mi je, da se je razmišljanje spremenilo, da so ženske danes večinoma zahtevnejše. A velikokrat gredo žal v drug ekstrem in iščejo romantične popolne odnose, ki jih prikazujejo hollywoodske romantične komedije. Opažam, da je vedno več prostora za branje in pogovore o odnosih, a žal tudi, da ni vedno več poguma, da bi teoriji sledili tudi v življenju. Vsak, ki namreč želi biti srečen v ljubezni, mora plačati določeno ceno in pokopati nekatera prepričanja, odnose in tudi dele identitete, ki nas držijo v ljubezenskem zaporu. To ni vedno lahko. Veliko ljudi sprejme tisto, česar si ne zaslužijo, ker v tem trenutku še niso ozavestili, da je nekaj boljšega za njih.

Statistika kaže, da je vedno več ljudi samskih, to postaja celo stvar izbire. Je to morda zato, ker v nas počasi dozoreva spoznanje, ki ga poudarjate, in sicer da je cilj zdravo razmerje in ne le razmerje za vsako ceno?

To je eden od pomembnejših razlogov. V skandinavskih državah je enormno število samskih in najpogostejši razlog, ki ga navajajo, je, da sama država in družba dandanes zadovoljita toliko osnovnih človeških potreb, da teh ni več treba iskati v družini. Poleg tega je dandanes veliko manjši družbeni pritisk družbe, da moraš partnerja najti v dvajsetih, sicer si pogrnil v življenju. Če se danes 33-letnica na poroki pojavi samska, tega okolica ne dojema več za katastrofo. Še vedno te bo morda obsojalo 20 odstotkov ljudi, ne pa polovica. Vesel sem, da v odnose in zakone, ki očitno niso za nas, ne hitimo več brezglavo. Po drugi strani pa bi bilo dobro, če bi imeli več poguma, da kdaj tudi tvegamo in smo sebe pripravljeni vlagati v odnose. Če se zgodi ljubezen, se, drugače iščemo naprej.