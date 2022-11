Butična pekarna kuharske virtuozinje Ane Roš v središču Ljubljane, ki je zaradi prevelikega povpraševanja in nenehnega pomanjkanja kruha in pekovskih izdelkov za kratek čas zaprla svoja vrata, je nazaj. S povečano proizvodnjo, bolj obloženimi policami in daljšim delovnim časom. Seznam projektov kulinarične mojstrice pa je še dolg. Poleg bistroja v ljubljanskem Knafljevem prehodu in restavracije v luksuznem savudrijskem letovišču odpira tudi restavracijo v Trstu.