Zanimivosti
Čaka Američane nadaljevanje mrzle zime ali zgodnja pomlad?
Najbolj znan dolgoročni napovedovalec vremena je prišel iz brloga in Američanom razodel, kakšno vreme jih čaka. Legenda pravi, da se bo zimsko vreme nadaljevalo še šest tednov, če svizec po prihodu iz brloga zagleda svojo senco in se vrne vanj. Če ne vidi lastne sence, pa naj bi v ZDA kmalu prišla pomlad. Je svizec Phil videl svojo senco?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.