Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

Čaka Američane nadaljevanje mrzle zime ali zgodnja pomlad?

Punxsutawney, 04. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Svizec Phil

Najbolj znan dolgoročni napovedovalec vremena je prišel iz brloga in Američanom razodel, kakšno vreme jih čaka. Legenda pravi, da se bo zimsko vreme nadaljevalo še šest tednov, če svizec po prihodu iz brloga zagleda svojo senco in se vrne vanj. Če ne vidi lastne sence, pa naj bi v ZDA kmalu prišla pomlad. Je svizec Phil videl svojo senco?

vreme svizec Phil zima pomlad

Kateri so papeževi najljubši filmi?

Na dražbo gre Rembrandtova risba leva, vredna dobrih 17 milijonov

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Prenehajte to govoriti svojemu otroku: tri fraze, ki škodijo otrokovi samozavesti
Prenehajte to govoriti svojemu otroku: tri fraze, ki škodijo otrokovi samozavesti
Kylie + Timothée = družina?
Kylie + Timothée = družina?
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Hrvaška misica se je zaljubila v košarkarja
Hrvaška misica se je zaljubila v košarkarja
vizita
Portal
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Inženirka leta Eva Pirc: "Kam pa pridemo brez domišljije?"
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Smučarske nesreče vse dražje
Smučarske nesreče vse dražje
Kako hitro do podjetniškega kredita
Kako hitro do podjetniškega kredita
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
20 let skupaj: mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Skrivnost popolnih krofov: ključen trik za lep "krancelj"
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506