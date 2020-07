Čakali delfine, mimo priplaval kit: 'Čudoviti in malo mešani občutki, če si na manjšem čolnu'

"Bilo je to res edinstveno in prav neverjetno presenečenje," pripoveduje. Kot vsako leto na počitnicah so se tudi tokrat z otrokoma v soboto zjutraj s čolnom odpravili opazovat delfine. "Le da je tokrat namesto delfinov mimo priplaval kit!" je dejala za 24ur.com. "Najprej nismo vedeli, kaj sploh opazujemo. Nato pa smo videli in tudi slišali ta značilni izdih zraka. Dvignil je tudi plavut in takrat smo vedeli, da gre za ogromnega kita."

Čudovito žival so nato med Pašmanom in Vrgado opazovali še kakšne pol ure. "Plaval je pred nami, mimo nas in naprej. Ustavil se je še en čoln, nato pa je odplaval."

Kit je bil od njihovega čolna oddaljen okoli 80 metrov. "Čudoviti in malo mešani občutki, sploh če si na manjšem čolnu, v tvoji bližini pa je desetmetrska žival," v smehu pove Gajškova. Kljub temu jih ni bilo strah.

Ko so se kasneje vrnili v apartma, so jih lastniki in domačini le debelo gledali, saj da za takšno srečanje slišijo prvič. "Mož je nato nekoliko raziskoval in bi lahko šlo za brazdastega kita." Prav takšnega, kot so ga pred dnevi videli v Omišaljskem zalivu. Primerjali so njihov posnetek s tistim s Krka in, kdo ve, morda gre celo za istega. "Nismo poznavalci, je pa po obliki enak," dodaja sogovornica. In kot še zaključuje, jim bo to nenavadno, a zelo lepo srečanje ostalo za vedno v spominu.