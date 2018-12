Čarobna pesem, ki premika meje, združuje ljudi in daje upanje ... že 200 let

Zasluga, da je pesem, ki poudarja sporočilo miru, prvič zazvenela v Oberndorfu, gre kaplanu Josephu Mohru . Ta je zaprosil učitelja Franza Xaverja Gruberja , ki je v Arnsdorfu nadomeščal organista, da na njegovo pesem spiše primerno melodijo za dva glasova z zborom in, ker so bile orgle pokvarjene, za kitarsko spremljavo.

Čez avstrijske meje je skladba segla po tem, ko so jo v svoj repertoar vključili potujoči pevci, ki so nastopali po Evropi in drugod v inozemstvu, tudi v ZDA. Prav tako naj bi k njeni širitvi pripomogli trgovci, ki so zaslužek iskali na tujem. Prva angleška različica pesmi Sveta noč, blažena noč je bila zabeležena sredi 19. stoletja, odtlej pa so skladbo širili še krščanski misijonarji.

Na predbožični večer vsako leto k cerkvi v Oberndorfu priroma med 3000 in 4000 ljudi. Ob nocojšnji obletnici pa so napovedali prav poseben dogodek, na katerem po napovedih mestne turistične organizacije pričakujejo okoli 6000 obiskovalcev.

Avstrijska zvezna dežela Salzburg je že ob začetku letošnjega leta napovedala, da bo obletnico izkoristila za to, da bi se še bolj mednarodno uveljavila kot dežela, iz katere pesem izvira.