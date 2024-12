'Čarobni konfeti' bodo ob vstopu v novo leto znova navdušili Newyorčane

Enkrat na leto New York zajame prav posebna nevihta, ki jo je mogoče natančno napovedati in je plod domišljije ter kreativnosti mojstra konfetov, Treba Heininga. Ta bo že 34. leto zapored poskrbel, da bo Times Square ob polnoči navdušeno zrl v zrak, od koder bodo deževali raznobarvni lističi, ki jih bo ročno metalo 80 zaupanja vrednih prostovoljcev.

Leta 1991 so Treba Heininga prvič prosili, da ustvari nekaj posebnega in čarobnega, kar bo na Times Square v New Yorku znova privabilo množice in odgnalo nepridiprave, ki so se tam začeli zbirati v 70. letih prejšnjega stoletja, novoletna tradicija milijona Newyorčanov pa je postalo druženje 50 tisoč posebnežev z roba družbe. Heining se je tako domislil 'nevihte raznobarvnih konfetov', z njo pa v mesto vrnil tradicijo in magičnost ob vstopu v vsako novo leto.

'Čarobni konfeti' v New Yorku FOTO: Profimedia icon-expand

Po enominutnem odštevanju in tradicionalnem spustu krogle bodo nad zbrano množico zaplesali konfeti, najbolj znan trg v New Yorku pa bo postal podoben majhni stekleni snežni krogli, kakršne si Američani podarjajo v prazničnem času. Čeprav so ob prvem poskusu le redki verjeli, da bo Heining uspel ustvariti tradicijo, se je zgodilo prav to.

Tudi ob vstopu v leto 2025 bodo v New Yorku po zraku zaplesali konfeti.

"Vse do tedaj je tam bila le množica pijancev," se je v enem od intervjujev za New York Times spominjal mojster konfetov, sedaj pa je razkril, da je šele po več letih priznal, da za magičnost teh nekaj minut skrbijo roke prostovoljcev in ne kakšna naprava, za kar pravi, da celotno doživetje naredi še bolj čustveno nabito.

"Že več kot 30 let organiziram ta dogodek. Prvih 12 let nisem nikomur povedal, da vse to počnemo lastnoročno. Glavni razlog, da sem se odločil, da bomo to počeli na tak način, je, ker mi je všeč, da je tako čarobno. Ustvarjanje čarobnih trenutkov pomeni, da se ljudje prestavijo iz vsakdanjosti in se za nekaj sekund počutijo zares posebno in spektakularno. Da so očarani nad dogajanjem. Če ob tem komu priteče solza iz očesa ali dobi cmok v grlu, toliko bolje," je v novem dokumentarnem filmu o tradiciji novoletnih konfetov povedal Treb. Ker gre za pomemben in velik dogodek, se zadnja leta nanj pripravijo tudi z vajo, ki je običajno dan ali dva pred silvestrovim, v zrak pa mečejo lističe, na katere Newyorčani zapišejo novoletne želje in zaobljube.

Times Square kmalu po dogodku počistijo. FOTO: Profimedia icon-expand