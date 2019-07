Čarodej ustrelil svojega asistenta v glavo

Na festivalu umetnosti v Južni Afriki je čarodej Brandon Peel med izvajanjem sicer utečene točke ustrelil svojega asistenta Li Lauja s samostrelom v glavo. Predstava se je nemudoma zaključila, poškodovanega asistenta pa so hitro odpeljali v bližnjo bolnišnico.

Po poročanju tujih medijev je bil Lau med vožnjo do bolnišnice buden in dovolj priseben, da je lahko govoril. Med kratkim posegom je na zatilju dobil tri šive in kmalu zatem objavil kratko vest, da je z njim vse v najlepšem redu. Obenem je izpostavil, da se tovrstne nesreče v takšnem poklicu dogajajo praktično vsak dan ter poudaril, da Peel ni bil nič kriv. Opravičil se je tudi vsem gledalcem, ki sta jih s svojo točko prestrašila.