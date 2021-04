Caroline Jurie po incidentu na lepotnem izboru aretirana

Na šrilanškem lepotnem izboru za 'gospo Šrilanke' se je zgodil nenavaden incident. Zmagovalka izbora leta 2019 in še vedno aktualna 'gospa Sveta' Caroline Jurie je po razglasitvi Pushpike De Silva za zmagovalko slednjo poškodovala in jo spravila v jok. Juriejeva je namreč zmagovalki krono iztrgala z glave in zatrdila, da ta ne ustreza pravilom tekmovanja.

Juriejeva naj bi s svojim dejanjem poškodovala De Silvo, ta pa je po tekmovanju poiskala zdravstveno in pravno pomoč. Juriejeva je svoje dejanje upravičevala s citiranjem pravila tekmovanja, ki pravi, da zmagovalka ne sme biti ločena. Pozneje se je izkazalo, da De Silva sicer ne živi več z možem, vendar nista uradno ločena. Policija je prevzela preiskavo primera, sledila pa je aretacija Caroline Jurie in Chule Padmendra, še ene manekenke. "Policija je aretirala Caroline Jurie in model Chulo Padmendro zaradi poškodovanja osebe in kriminalnega dejanja," je v izjavi dejal predstavnik za medije Ajith Rohana.