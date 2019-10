'Če vas je treba poiskati, rešiti ali pojesti omleto z vami, smo vedno le klic daleč'

Zadnjo takšno akcijo so imeli včeraj. Ženska se je s prijatelji odpravila nabirat gobe na območju Benkovca Fužinskega. Na mokri zemlji ji je spodrsnilo, padla je in si zlomila nogo. Na pomoč je priskočilo sedem reševalcev z dvema voziloma. Na kraj jih je nato odpeljal gobar, ki jih je počakal v naselju. Žensko, ki je bila neprimerno obuta, so našli po desetih minutah hoje po gozdni vlaki in prebijanja skozi vejevje. Ker je tožila zaradi bolečin v spodnjem delu noge, so ji jo ustrezno imobilizirali in jo z nosili prenesli en kilometer do najbližje prometnice, kjer so jo predali osebju nujne medicinske pomoči, je poročala Hrvaška gorska reševalna služba.