Alpska cesta Transfagarasan v Romuniji znova odprta

Letošnje odprtje Transfagarasana je prišlo nekaj dni prej kot pretekla leta. Gorska cesta v južnih Karpatih je sicer običajno odprta med 1. julijem in 1. novembrom. Letos pa so uspeli cesto očistiti snega ter jo na nekaterih delih tudi popraviti nekoliko prej. Med zimo je magistrala zaprta, pred vsakoletnim odprtjem pa jo pregledajo, povzema Enex.

90 kilometrov dolgo asfaltirano cesto so zgradili med letoma 1970 in 1974, tedanji romunski diktator Nicolae Ceaușescu si jo je zamislil kot strateško vojaško povezavo čez gore ob morebitnem sovjetskem vdoru. Danes pa predstavlja pravi izziv za številne turiste, kolesarje in motoriste.