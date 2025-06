Celotna Bavarska išče papigo, ki jih neprestano izziva iz bližnjega gozda

Ime mu je Bruce in je glavni v majhni bavarski vasici. Ko ga zaslišijo, so vsi v pripravljenosti, vsi ga iščejo. On pa se jim skriva. Bruce je namreč afriška siva papiga na begu. Nekega dne se je naveličal biti v kletki, zato je pobegnil, zdaj pa ga nihče ne more ujeti. Bruce uživa v bližini, a na prostosti.