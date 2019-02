Četa gasilcev reševala debelo podgano

V nedeljo so nemški gasilci iz mesta Bensheim dobili zanimiv klic na pomoč – lokalno društvo, ki pomaga živalim, jih je poklicalo, da je v velikih škripcih podgana. Na teren je tako odšel cel gasilski vod, ki je bil odločen, da reši nesrečno žival, ki je obtičala v eni od lukenj kanalizacijskega pokrova. Podgana je očitno dobro poskrbela za zimsko zalogo maščobe, zaradi česar se ni mogla izviti iz luknje.

Ker podgane niso mogli potegniti iz luknje, so se gasilci odločili, da bodo dvignili pokrov in jo potisnili ven. Vse pa so ujeli tudi na kamero.