Četrt stoletja od zgodovinskega spusta z Everesta

Odpravo so leta 2000 sestavljali alpinisti Davo Karničar, Franc Oderlap, Matej Flis, Grega Lačen, Tadej Golob, Urban Golob ter zdravnik odprave dr. Jurij Gorjanc.
- FOTO: Miran Žlebnik
V polni dvorani so v pogovoru obudili spomine na odpravo in poudarili, da je bila odprava ena najuspešnejših slovenskih odprav na najvišjo goro sveta, saj je poleg Karničarjevega zgodovinskega smučanja vrh strehe sveta doseglo kar pet od sedmih že prej navedenih alpinistov: Karničar, Oderlap, Flis, Lačen in Golob.
Večer je sklenila projekcija filma Ski Everest 2000 režiserja Janeza Štucina ter druženje v simboličnem Baznem taboru ND, kjer so obiskovalci okušali nepalske in koroške jedi ter si ogledali razstavo fotografij Podobe Himalaje Franca Oderlapa.
Dogodek je bil iskren poklon izjemnemu dosežku in članom odprave, katerih podvigi ostajajo pomemben del slovenske alpinistične zgodovine.
