Čez deset dni naj bi na Zemlji živelo osem milijard ljudi

Trenutno na planetu živi približno 7,942 milijarde ljudi. "Naša projekcija števila Zemljanov kaže, da bo število 15. novembra preseglo osem milijard," je ob izidu poročila dejal direktor oddelka ZN za prebivalstvo John Wilmoth, obenem pa izpostavil, da napoved ni stoodstotno zanesljiva.

V poročilu ZN med drugim napovedujejo tudi, da bi število Zemljanov do leta 2030 lahko doseglo mejnik 8,5 milijarde, do leta 2050 poskočilo na 9,7 milijarde, leta 2080 pa doseglo vrh s 10,4 milijarde. Okoli te številke naj bi se populacija gibala vse do leta 2100.

Več kot polovica prirastka do 50. let 21. stoletja bo skoncentrirana v samo osmih državah, in sicer v Kongu, Egiptu, Etiopiji, Nigeriji, Pakistanu, Filipinih in Tanzaniji.

Mejnik milijarde smo na Zemlji presegli leta 1804, 123 let pozneje, leta 1927, pa se je populacija podvojila na dve milijardi. Rast prebivalstva se je nato bistveno pospešila, saj je bila leta 1960 po zgolj 33 letih dosežena tretja milijarda. Petnajst let pozneje, leta 1975, so na planetu živele štiri milijarde ljudi. V zadnjih desetletjih se je prebivalstvo za milijardo povečalo vsakih 12 let.