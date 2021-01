V Belo hišo sta se vselila kosmatinca Champ in Major

Le nekaj dni za svojima lastnikoma – zakoncema Biden – sta se v Belo hišo vselila še njuna nemška ovčarja Champ in Major. Oba se v novem domu, v katerem zadnja štiri leta ni bilo živali, dobro počutita. "Champ uživa v svoji novi postelji ob kaminu, Major pa zelo rad teka naokoli," so sporočili Bidnovi. Dveletni Major je sicer tudi prvi rešenček, ki je prišel v Belo hišo.

Novi ameriški predsednik Joe Biden in njegova soproga Jill nadaljujeta tradicijo – v Belo hišo sta vselila svoja ljubljenčka Champa in Majorja.

Champ se je kot mladiček družini Biden pridružil leta 2008, malo preden so se preselili v podpredsedniško rezidenco v Washingtonu. Ime so mu nadeli vnučki, Biden pa je leta 2008 pojasnil, da ima to globlji pomen. "Spominjam se, da mi je oče govoril: 'Vsakič, ko te podrejo na tla, vstani, prvak (champ).'"Majorja pa so prek združenja Delaware Humane Association posvojili pred dvema letoma in je prvi rešenček v Beli hiši. Oba kužka imata na družbenih omrežjih že veliko sledilcev, na novi zelenici pa se – po najnovejših fotografijah sodeč – prav dobro znajdeta.

"Champ uživa v svoji novi postelji ob kaminu, Major pa zelo rad teka naokoli po trati na južni strani," so sporočili Bidnovi.

Dolga tradicija hišnih ljubljenčkov v Beli hiši: od mačk in psov pa vse do ponija Ameriški predsedniki so imeli v preteklosti v Beli hiši številne hišne ljubljenčke – od psov, mačk, ptičev in hrčkov pa vse do ponijev. Donald Trump je bil v več kot 100 letih edini ameriški predsednik, ki hišnega ljubljenčka ni imel. Kot je nekoč dejal, sicer ne bi imel nič proti, a zanj preprosto nima časa. Prvi pes, ki se je pojavljal v ameriških časopisih, je bil Laddie Boy, pes predsednika Warrena G. Hardinga.

icon-expand Laddie Boy FOTO: AP

Nekateri psi so imeli tudi pomembno vlogo pri predsedniških volitvah. Herbert Hooverje med kampanjo dobil belgijskega ovčarja Malinoisa, njune uradne fotografije pa so razposlali po ZDA. Ronald Reagan in njegova soproga Nancysta bila ponosna lastnika psa Luckyja. Yuki Najljubši pes predsednika Lyndona B. Johnsona je bil mešanček s terierjem po imenu Yuki (njegovo ime v japonščini pomeni sneg). Johnsonova hči Luci ga je leta 1966 na zahvalni dan našla na bencinski črpalki v domačem Teksasu in mu ga podarila za rojstni dan. Od uradnega sestankovanja do plavanja – dvojec je bil od takrat naprej neločljiv. "Razvila sta posebno vez, ki pooseblja ameriški duh: samo v Ameriki lahko revni deček iz Johnson Cityja konča v Beli hiši," je nekoč dejal njegov vnuk.

icon-expand Družina Lyndona B. Johnsona in pes Yuki. FOTO: AP

Poni Macaroni Lyndon B. Johnson je Carolini, hčerki predsednika Johna F. Kennedyja, podaril ponija z imenom Macaroni. Poni je živel v hlevu v Virginiji, a je pogosto obiskal Belo hišo, kjer so ga tudi fotografirali. Tako kot druge predsedniške živali je tudi Macaroni dobival pisma oboževalcev in se pojavil celo na naslovnici revije Life magazine. JackieKennedy naj bi bila sredi razkazovanja posestva iranski cesarici Farah Pahlavi, ko je Macaroni cesarici poskušal pojesti narcise, ki jih je nosila v rokah.

icon-expand Poni Macaroni v Beli hiši. FOTO: AP

Fala Franklin D. Roosevelt je leta 1940 od svojega bratranca v dar dobil škotskega terierja, ki ga je poimenoval Fala. Fala je vsako jutro ob zajtrku dobil kost na pladnju in je imel celo tajnico, ki je odgovarjala na njegovo pošto. Za rojstni dan mu je Roosevelt vsako leto dal narediti posebno torto. Leta 1944, ko se je Rooseveltpotegoval za četrti mandat, so se pojavile govorice, da je Fala po obisku ostal na Aleutih. Po tem, ko je po psa poslal ladje, so se iz njega norčevali in ga obtožili, da je za to porabil davkoplačevalski denar. V govoru, ki je temu sledil, je Roosevelt dejal: "Lahko kritizirate mene, mojo ženo in mojo družino, ampak ne morete kritizirati mojega malega psa. Škot je in te obtožbe o porabi denarja so ga zelo razjezile."To so pozneje poimenovali "govor Fala", pripomogel pa naj bi tudi k ponovni Rooseveltovi izvolitvi. O Fali so posneli več filmov, pes pa je v Washingtonu celo dobil svoj kip.

icon-expand Franklin D. Roosevelt in Fala FOTO: AP

Buddy in Socks Bill Clinton je imel v času svojega mandata v Beli hiši labradorca po imenu Buddy in mačka z imenom Socks. Ljubljenčka se nista razumela, Clinton je celo dejal, da mu je "šlo bolje s Palestinci in Izraelci", Hillary Clintonpa je izjavila, da je mačka psa na začetku prezirala. Clinton je novinarjem leta 2000 povedal, da Buddy včasih spi v njegovi postelji, ko njegove žene ni. "On je moj pravi prijatelj,"je dejal. Hillary pa je o kosmatincih napisala celo knjigo z naslovom Dear Socks, Dear Buddy (Dragi Socks, dragi Buddy), ki vključuje pisma otrok in podrobnosti o njunih navadah ter prepirih.

icon-expand Socks in Buddy ob prvem srečanju-3 FOTO: AP

Gospodična Beazley in Barney Ko je bil ameriški predsednik George W. Bush, sta bila v Beli hiši škotska terierja po imenih Miss Beazley in Barney. Gospodična Beazley je bila menda kepica veselja, oba z Barneyjem pa sta oboževala preživljanje časa zunaj. Nastopila sta tudi v videoposnetkih Bele hiše z naslovoma"A Very Beazley Christmas" in "Barney Cam".

icon-expand Bush mlajši z Barneyjem in Miss Beazley (škotskima terierjema). FOTO: Reuters

Bo in Sunny Portugalska vodna psa Bo in Sunny pa sta po Beli hiši stopicljala v času mandata Baracka Obame. Ko je Obama razglasil svojo zmago na volitvah, je hčerkama dejal: "Zaslužili sta si mladička, ki bo šel z nami v Belo hišo." Tako sta avgusta 2013 dobili Sončico (Sunny). Bo pa je bil darilo deklicama od senatorja Teda Kennedyja leta 2009. Bo in Sunny sta bila zelo priljubljena, pomagala sta celo pri službenih dolžnostih. "Vsi ju želijo videti in se fotografirati z njima," je povedala Michelle Obama. "Na začetku vsakega meseca dobim prošnjo za njun urnik in potrditi moram, česa se bosta udeležila," je še dodala.

icon-expand Sunny in Bo FOTO: AP