Charles Dickens ostal brez zadnjega božičnega purana

Zgodba, o kateri poroča britanski The Guardian, je prišla na plano, ko so v yorškem Narodnem železniškem muzeju odkrili pismo, v katerem je angleški pisatelj Charles Dickens zapisal, da je preživel izgubo božičnega purana, ne da bi gojil zamero do železniškega podjetja Great Western Railway Company. Podjetje se mu je poprej v odgovoru na njegovo pritožbo o izgubi pošiljke za dogodek že opravičilo.

Menedžer George Dolby je Dickensu, ki je svojo navezanost na tradicionalno božično jed med drugim opisal tudi v deluBožična pesem, je purana na pot poslal v božičnem tednu leta 1869.Pisatelj naj bi sicer večkrat za praznike v dar prejel purana, Dolby pa je zanj tedaj izbral poseben, skorajda 14 kilogramov težek primerek. Pošiljka je bila poslana iz mesteca Ross-on-Wye, pisatelj pa naj bi jo prejel prav na božični večer. Dickens je nato 24. decembra Dolbyju brzojavil: "Kje je tisti puran? Ni prišel!"

Kasneje so ugotovili, da so purana v Gloucestru s še nekaj drugimi paketi prestavili na vagon, v katerem so tovorili konje. A vagon je zajel požar in dragoceni tovor je bil deloma uničen. Dickens, ki še enega božiča ni dočakal, saj je umrl junija 1870, je bil sprva po zapisih Dolbyja razočaran, ker je ostal brez purana, kasneje pa je bil zadovoljen, da so njegove ostanke razdelili med ljudi.

Dickensov odgovor na opravičilo Great Western Railway Company so leta 1908 natisnili v časopisu podjetja. Nato so pismo shranili v velikem arhivu podjetja in nanj pozabili vse do nedavnega, ko so se lotili revizije arhivskega gradiva. V prazničnem času so sedaj pismo postavili na ogled, še navaja The Guardian.