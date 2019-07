Pogled na Ljubljano od spodaj in vrhunska kulinarika. To je dobitni recept zasnove večerje na ladjici na Ljubljanici. Chefi so sicer vajeni vsega hudega. Od kuhanje med vožnjo, večerov v zraku, do visenja v gondolah a tudi kuhanje na majhni ladjici je poseben izziv. Gostje pa so bili nad idejo inovativne kulinarike v Ljubljani navdušeni.