Cirque de Solei prekinil pogodbo 3500 sodelavcem, projekt Tjaše Dobravec samo prestavili

Za svetovno znano organizacijo, ki združuje najbolj spretne akrobate tega sveta, se je začela prisilna poravnava. Cirque de Soleiu grozi osebni stečaj, a pristojni so prepričani, da jim lahko uspe 'splavati na površje'. Verjamejo, da lahko premagajo krizo in si opomorejo.

Podjetje Cirque de Solei, združenje vrhunskih akrobatov z vsega sveta, je v prisilni poravnavi. Bojijo se osebnega stečaja, zato so morali zaradi krize, ki je nastopila ob pandemiji, prekiniti pogodbo kar 3500 sodelavcem. V uradnem medijskem sporočilu so pojasnili, da je bila ta poteza za njih zelo težka in da iščejo rešitve za prihodnost. Želijo si zaščititi podjetje in njegovo zapuščino.

icon-expand Akrobati, znani po celem svetu. FOTO: Julie Desmarais

Novica o prisilni poravnavi je prišla le tri mesece po tem, ko je bilo podjetje prisiljeno ustaviti vse predstave po svetu, med katerimi je bilo tudi šest predstav v Las Vegasu. Prekiniti so morali prodajo vstopnic za deset predstav, med katerimi so tudi Michael Jackson One inThe Beatles LOVE, piše CNN. "Zadnjih 36 let je bila Cirque de Solei izjemno uspešna in dobičkonosna organizacija," je v uradni izjavi povedal predsednikDaniel Lamarre: "A glede na to, da smo bili v zadnjih mesecih zaradi pandemije prisiljeni odpovedati vse predstave, se je vodstvo odločilo, da zaščiti prihodnost podjetja."

Medijski predstavnik organizacije sicer ni takoj odgovoril na vprašanje revije People, kakšen je njihov načrt, a so kasneje vseeno izdali uradno medijsko izjavo. V tej pojasnjujejo, da bo bitka s krizo izjemno težka, a da bodo naredili vse, da bi organizacija preživela. Novi deležniki podjetja oziroma 'sponzorji', kot jim pravijo sami, bodo poskusili poskrbeti, da bi ustvarili dva finančna sklada v višini 18 milijonov evrov. S pomočjo deležnikov vodstvo organizacije upa na 'ponovno rojstvo'.

icon-expand Zmagovalni nastop Tjaše Dobravec v šovu Slovenija ima talent. FOTO: Miro Majcen

Med sodelavci podjetja Cirque de Solei tudi Slovenka Tjaša Dobravec A to ni vse. Vodstvo je bilo prisiljeno prekiniti pogodbo kar 3500 sodelavcem. Ker je med sodelujočimi tudi zmagovalka sedme sezone šova Slovenija ima talentTjaša Dobravec, nas je zanimalo, ali so jo obvestili o morebitnih spremembah.