Cirque du Soleil: Velikansko kolesje, ki proizvaja sanje

Delujete v treh različnih svetovih, režirate na odru, na področju upodabljajoče umetnosti ter umetnosti klovnovstva, režirali pa ste tudi zaključne prireditve olimpijskih iger. Se take stvari sploh lahko primerjajo s predstavami Cirque du Soleil ali gre za povsem različne svetove?

Od začetka sem deloval v gledališču, kjer se lahko dotakneš številnih stvari, od opere, gledališča in tako naprej. Gledališče je zares veliko kolesje, ki proizvaja sanje. Ko sem bil mlad, sem treniral gimnastiko, zato poznam telesno govorico igralcev, ko sem osvojil svet cirkusantstva, ni bilo lahko, a je bil to vseeno svet, ki sem ga lažje razumel. Izkušnja s Cirque du Soleil je zagotovo unikatna, saj je to kraj, kjer lahko kreiraš zelo sofisticirane produkcije, saj je ena od največjih izkušenj, kar sem jih imel do zdaj. Podobno je bilo tudi z olimpijskimi prireditvami. Da s svojo druščino, z nekaterimi sodelujem že 40 let, še vedno potujem po svetu, je seveda neverjetno čudovita izkušnja.

Kaj je torej za vas kot režiserja tako velikega in spektakularnega šova največji izziv, kaj želite posredovati občinstvu, ki si pride ogledat predstavo?

S predstavo Corteo želimo nadaljevati slog in tradicijo Cirque du Soleil, hkrati pa porivamo letvico drznosti in novih rešitev ter tako najdemo nove in nove izzive. Moja poetika je tudi morala najti dialog z akrobatskimi izzivi in menim, a nam je s scenografom to uspelo, da smo ustvarili mitologijo v gledališču, kako lahko drugače vidite šov Cirque du Soleil, kar boste lahko videli tudi decembra v Ljubljani. Poseben oder na sredini, z gledalci okoli njega, vse podobe nekako lebdijo pred vašimi očmi. Percepcija je tako spremenjena, kako stvari vidimo in jih dojemamo, da nastane nov izziv in čudovita predstava.

Oder temelji na Eifflovem stolpu v Parizu, bi rekli, da gre za ravnovesje v zgodbi, da primerjamo igralske predstave z vsem, kar pravzaprav vidimo na odru?

Ustvarili smo nekaj precej filmskega, saj je tudi scenograf sodeloval pri precej filmih, torej smo poskušali ustvariti estetske elemente, ki so nam všeč. Ustvaril sem formo, harmonijo med prizoriščem in igralci (plesalci, gibalci), ki jo lahko razumete, estetska pravila, ki so po eni strani formalna, po drugi pa tudi metaforična.