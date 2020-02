Golob, ki ne more leteti, in čivava, ki ne more hoditi, postala najboljša prijatelja

Pravega prijatelja spoznamo v nesreči, pravi stari rek. In tako je bilo tudi, ko sta se Herman in Lundy znašla v newyorškem zavetišču za živali. Herman je golob, ki zaradi nevrološke poškodbe ne more več leteti. Lundy je pasji mladiček, vrste čivava, ki zaradi prirojene napake ne more uporabljati zadnjih nog in posledično ne more hoditi. Med golobom, ki ne leti, in kužkom, ki ne hodi, se je spletla prav posebna vez. Postala sta tako rekoč najboljša prijatelja, ki se ne zmenita za razlike.

Hermana so našli pred več kot letom dni. Sedel je na parkirišču avtosalona in se kar tri dni ni premaknil. Takrat so njegovi rešitelji spoznali, da ubogi golob ne more leteti, zato so ga odpeljali v organizacijo Mia Foundation iz New Yorka, ki skrbi za živali s prirojenimi napakami in fizičnimi deformacijami. Ustanoviteljica zavetišča Sue Rogers se je po pomoč obrnila na bližnjo organizacijo, ki skrbi za reševanje divjih živali, kjer pa so ji odvrnili, da golobu ne morejo pomagati in da bi ga morali uspavati. Rogersova se je zato odločila, da bo zanj skrbela sama. Golob zdaj večino časa preždi na posteljici, vsak dan pa ga skrbnica odpelje na zrak, kjer ga skuša stimulirati pri gibanju.

Približno osem tednov stara čivava Lundy je v zavetišče prišla pred kratkim. Tja so jo pripeljali njegovi rejci iz Južne Karoline, ki so opazili, da mladiček ne more uporabljati zadnjih nog. Ko je prispel v zavetišče, je bil tako majhen, da bi ga lahko pospravili v srajčni žep. Rogersova predvideva, da so njegove težave posledica poškodbe hrbtenjače.