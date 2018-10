Clinton v tipičnih 'lederhosen' na Oktoberfestu

Nekdanji ameriški prvi par, BillinHillary Clinton, se je na prireditev v bavarski prestolnici, ki se je začel 22. septembra, pripeljal v avtomobilu z zatemnjenimi stekli, spremljali pa so ju številni policisti in varnostniki.

Zabavala sta se v šotoru Käfer, kjer se zbirajo slavni, in si privoščila litrski vrček piva. Letošnji festival, ki se bo zaključil v nedeljo, je sicer zasenčila smrt obiskovalca, ki je podlegel poškodbam, ki jih je utrpel v pretepu.