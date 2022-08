Črnogorski prvak v poležavanju v senci javorja preležal 'le' 60 ur

Udobno zleknjen v senci pod starim javorjem je Žarko Pejanović preživel natančno dva dni in pol. Zdržal je dlje kot preostala osmerica tekmovalcev, ki se je udeležila letošnjega tekmovanja. Še najdlje je v brezdelju zdržal drugi finalist Vuk Koljenščić, vendar je Žarko v blaženem brezdelju zdržal dlje.

Vsi tekmovalci so sicer lahko jedli, pili, brali knjige in uporabljali prenosni računalnik ali telefon. Pravzaprav jim je bilo dovoljeno skoraj vse, razen tega, da vstanejo. To so lahko storili samo vsakih osem ur, ko so smeli le na stranišče.