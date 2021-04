Te dni mineva natanko 50 let, odkar so majhne stvari za vedno spremenile svet. Neučakani kupci v trgovini, zavojček žvečilnega gumija in genij, ki mu je bilo na počitnicah dolgčas. Vse te stvari so po svoje prispevale, da danes izdelke v trgovinah označujejo s črtnimi kodami, ki pomagajo poganjati globalno trgovino.

