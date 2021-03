'Če bi nojevo jajce želeli porabili naenkrat, bi v goste morali povabiti 10 ljudi'

Vsak letni čas pomeni svoja opravila, a rdeča nit skozi vse leto sta hranjenje in skrb za živali, je razložila Barbara Tomše Ferenčak: "Treba je poskrbeti za zalogo posameznih surovin za pripravo dnevno sveže žitne krme, redno preverjati, popraviti, obnoviti obstoječo infrastrukturo: ograje, bivalne prostore za živali, posode za krmljenje. Status odobrenega obrata zahteva spremljanje vseh faz postopkov na farmi, kot so na primer beleženje temperatur, čiščenje ... Še posebej se je treba posvetiti valjenju, opravilo namreč zahteva visoko stopnjo znanja, natančnosti in čistoče."

Njun vsakdan so torej obveznosti na farmi, proizvodnja nojevih jajc, mesa in izdelkov iz nojevega mesa. Ob tem morata nenehno iskati poti, kako izdelke približati ljudem oziroma jih unovčiti. Za vsa dela poskrbita večinoma sama. "Vložiti je treba ogromno časa, biti perfekcionist, profesionalec ter delati s srcem. Ko sprejmeš, da so dnevne aktivnosti del tvojega življenja, in sploh, ko ti prinesejo zadovoljstvo, gre vse lažje. Tudi v teh zahtevnih časih, ko je svoj pečat zaradi zaprtja gostinskih lokalov, vrtcev in šol pustila epidemija covida-19. Enostavno je treba verjeti, da po dežju posije sonce, in se boriti naprej,"ostaja pozitivna Tomše Ferančakova, čeprav se z možem soočata z manjšo prodajo izdelkov in zmanjšanim obsegom dela. "Aktivnosti sva omejila na nujno, to je skrb za živali. Hkrati sva zajezila investicije in zmanjšala načrt proizvodnje," je še izpostavila.

Z daljšanjem dneva se nojem aktivira čut za valjenje jajc

To pomeni, da je na vrsti sezona valjenja. Običajno se prične v drugi polovici februarja ali začetku marca in traja vse do konca septembra. Nojeva samica v tem obdobju znese povprečno od 40 do 60 jajc, vsak drugi dan enega, pri čemer en cikel valjenja traja od 10 do 14 dni. Nato nastopi premor, ki mu sledi nov cikel, je pojasnila sogovornica: "Pravila, kje samica znese jajce, ni. Lahko v pripravljenih gnezdih ali pa kar na pašniku."

'Nojeve piščance, ki se izvalijo, imenujemo kebčki'

Jajca na farmi pobirajo dvakrat na dan in jih sproti ločujejo. Tista, ki so namenjena za oskrbo potrošnikov (konzumna jajca), evidentirajo in skladiščijo v za to namenjenem prostoru do predaje na trg. "Vsa druga jajca – namenjena valjenju – prav tako evidentiramo, jih razkužimo in hranimo v ločenem prostoru. Na zahtevani temperaturi počakajo na vložitev v valilnik. Pri nojih doba valjenja traja 42 dni. Vsak teden pregledamo jajca v valilniku, jih osvetlimo, ker tako spremljamo rast zarodka. Vsa neoplojena jajca odstranimo iz valilnika," je faze postopka, ki zahtevajo specifično znanje in visoko stopnjo natančnosti, pojasnila Tomše Ferančakova. "Nojeve piščance, ki se izvalijo, pa imenujemo kebčki," je dodala.