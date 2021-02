Čeprav se zdi, da zima že malo popušča, pa v Nemčiji pravijo, da še kaže zobe. Tako se je učiteljica iz mesta Alsfeld odločila, da bo pred mrazom zavarovala svoje kokoši. Spletla jim je tople puloverje in najbolj hvaležni sta Henrietta in Frida, ki jih z veseljem nosita. To sta zagotovo najbolj modni kokoški daleč naokoli, se smeje njuna lastnica.