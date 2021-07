Da Vincijeva risba medvedje glave prodana za 10,3 milijona evrov

Majhno risbo na papirju rožnatobež barve v velikosti sedem krat sedem centimetrov so na četrtkovi dražbi prodali za nekaj več kot umetnikovo risbo Konj in jezdec , za katero so leta 2001 iztržili 8,1 milijona funtov (9,5 milijona evrov). Avkcijska hiša ni želela razkriti kupca umetnine, navaja BBC .

Risba je bila nekoč v lasti britanskega slikarja in zbiratelja Thomasa Lawrencea. Leta 1860 jo je v last dobila hiša Christie's za 2,5 funta (2,9 evra). Nato so jo razstavljali v prestižnih muzejih, tudi v londonski Nacionalni galeriji, v kateri je bila leta 2011 del razstave o Da Vinciju.

Leonardo da Vinci (1452–1519) je šel s 14 leti v Firence za vajenca k Verrocchiu. Poleg slikanja ga je mikal svet znanosti. Ko je bil star 30 let, se je preselil v Milano, kjer je deloval kot slikar, inženir in arhitekt. Leta 1499 se je najprej vrnil v domače Firence, kjer je naslikal znamenito Mona Lizo, nato pa šel v Milano in nato v Rim.

Pri 64-letih se je preselil v Francijo. Francoski kralj Franc I. je ostarelemu mojstru dodelil graščino Cloux pri Amboisu, v kateri je lahko v miru nadaljeval svoje raziskave in poskuse.