Danec Thor, ki ne čuti mraza

Danec Thor, ki je v svoji deželi znan kot človek, ki ga nikoli ne zebe, se po danskih gozdovih, oblečen le v kratke hlače, brez majice sprehaja, tudi ko so temperature blizu ledišča. Čeprav priznava, da ga je včasih zeblo, se je s pomočjo posebnega miselnega treninga in dihalnih tehnik pripravil, da njegovo telo ne zazna mraza. "Vidim le lepote okoli sebe in okolica me prevzame in zavzame vse moje čute, tu ni prostora za mraz," pravi duhovni učitelj.

