David Attenborough na Instagramu podrl rekord Jennifer Aniston

Legenda naravoslovnih dokumentarnih filmov David Attenborough se je s tem, ko se je pridružil omrežju Instagram, zavihtel na sam vrh zvezdnikov, ki se jih je spletna skupnost na priljubljeni platformi najbolj razveselila. 94-letnik je v samo štirih urah in 44 minutah uspel nabrati kar milijon sledilcev, so javnosti sporočili pri Guinessovi knjigi rekordov.

Gospodu Attenboroughu trenutno sledi 3.8 milijona privržencev, s svojim rekordom pa je presegel dosežek igralke Jennifer Aniston. Zvezdnica Prijateljev je milijon sledilcev dosegla po petih urah in 16 minutah od trenutka, ko je lani oktobra odprla profil na Instagramu. Pred njo sta rekord posebnega mejnika nosila princ Harry in njegovaMeghan, ki sta nasledilaDaniela Kanga, papeža Frančiška in Davida Beckhama (rekord je postavil maja 2015).