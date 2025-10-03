Svetli način
Davkoplačevalci zgroženi: 'Namesto stanovanj gradijo palačo za labode'

Hamburg, 03. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Denis Ćulum
Sedem milijonov evrov za labodje zatočišče. Je nemški Hamburg le radodaren do zaščitenih ptic ali odločevalci razmetavajo javni denar? Gre za nezaslišano potratnost, sporočajo iz Združenja davkoplačevalcev, kjer opozarjajo, da v drugem največjem mestu v državi primanjkuje stanovanj, oblasti pa gradijo palačo, kjer bodo dolgovrate ptice preživele zimo. V novo bivališče naj bi jih preselili 90, kar pomeni, da bodo stroški gradnje nanesli skoraj 80 tisoč evrov na laboda.

