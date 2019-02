Debelušna mačka, ki so jo kar štirikrat vrnili v zavetišče, vendarle dobila nov dom

Debelušna mačka Mitzi, ki se je prijel sloves najdebelejše mačke v Veliki Britaniji, je ob prvem prihodu v zavetišče za živali Woodside v mestu Plymouth v jugozahodni Angliji tehtala nekaj manj kot osem kilogramov. Od takrat so jo kar štirikrat vrnili v zavetišče, v svoj dom pa jo bodo zdaj sprejeli sorodniki njenih starih lastnikov, poroča BBC.

Simpatična Mitzi je v zavetišče prvič prišla leta 2017, po besedah zaposlenih pa je bila v procesu iskanja novega doma"zelo nesrečna". Najprej se je morala soočiti s smrtjo prvega lastnika, nato pa še z boleznijo drugega. Od prvega prihoda je izgubila več kot dva kilograma. "Imeli smo ponudbe iz ZDA, Švedske, celo iz Srednjega vzhoda, vendar smo zelo zadovoljni, da smo ji našli lastnika, ki jo že pozna in jo ima rad," je poudarila upraviteljica zavetišča. "Zelo nenavadno je, da se mačka v zavetišče vrne večkrat, ampak Mitzi je bila, na žalost, zelo nesrečna," je razložila.

Nihče pa še vedno ne more z gotovostjo pojasniti, kako je devetletna mačka v zadnjih letih postala tako obilna, osebje zavetišča je prepričano, da se razlog za to skriva v tem, ker jo je naenkrat hranilo več ljudi. "Kot je za mačke v navadi, je bila očitna zelo uspešna pri vzpostavljanju stika z ljudmi. Nihče je dejansko ni imel v lasti, vsi pa so jo hranili," je dejala Lecointova.

V zavetišču bodo zanjo skrbeli še do aprila, njeni novi posvojitelji namreč čakajo na preselitev v nov dom.