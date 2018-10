Dedek po treh letih iskanja našel svojega psa

Tri leta vztrajnosti so obrodila sadove in tudi Giorgi je bil več kot presrečen, da je končno našel svojega najboljšega prijatelja. ViralHog je zapisal, da sta bila tako lastnik kot pes čisto iz sebe, in video je v Gruziji postal pravi hit. Giorgi je vsakič, ko je videl ali slišal, da so opazili njegovega prijatelja, sedel na avtobus in začenjal že nešteto iskalno akcijo, a tokratna je bila drugačna, saj je bil na tbilisijskih ulicah res njegov Jorge. Na videu se sliši presrečen vzklik: "Jorge, si to ti? Jorge, ti si! Oh, moj dragi prijatelj, kako si?" In se vidi še bolj srečnega psa, ki bo po treh letih končno zapustil ulice in se vrnil domov. Giorgi je opazil, da ima njegov najboljši prijatelj na ušesu oznako, kar pomeni, da so ga veterinarji pregledali in tudi spustili nazaj na ulico, saj po njihovem ni bil nevaren za okolico.

(Jorge v videu na 1:50)