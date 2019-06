Deklica, ki je na las podobna princesi Charlotte

Gemma Culverwell , mama petletne deklice Marcy Culverwell, je povedala, da sama podobnosti ni nikoli opazila, dokler niso tega začeli opažati mimoidoči na ulici. Tako se je lani zgodilo prvič, da je deklico prodajalka v trgovini dejansko zamenjala za princeso. Ljudje na cesti ju od takrat večkrat ustavljajo na cesti, saj so prepričani, da pred njim stoji hčerka princa Williama in Kate Middleton .

Mame in hčerke pa ne ustavljajo le v Sheffieldu, kjer živita, to se jima dogaja tudi na letališčih, ko gresta na počitnice. Mama petletnice se temu ne čudi, saj pravi, da je Marcy res videti kot resnična princesa Charlotte. Tako kot Charlotte tudi Marcy raje nosi prikupne oblekice kot pa hlače. Tisti, ki so dovolj pogumni, da pristopijo do nje pa priznavajo, da so morali pogledati kar dvakrat, saj niso verjeli svojim očem.

Gemma pa tako še doda, da ji laska podobnost njene hčerke s princeso in je ne moti, če jo ljudje na ulici zamenjajo s prikupno princeso Charlotte.