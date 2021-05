Potegavščina, ki je ušla z vajeti, pa je razlog, da je mestece Linnich, kjer živi le 12 tisoč prebivalcev, prišlo na naslovnice medijev po vsej Nemčiji. Tri deklice, stare devet in 10 let, so se znesle nad voznim parkom. Mlade prestopnice, ki so se s kamni lotile 33 avtomobilov in naredile škode za okoli 60 tisoč evrov, je obiskala policija.

