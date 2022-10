Delo Davida Hockneyja prodali za 24 milijonov evrov

Slika z naslovom Zgodnje jutro, Sainte-Maxime, ki jo je slikar David Hockney narisal leta 1969, je bila več kot 30 let v zasebni lasti. Njeno vrednost so pred dražbo ocenili na osem do enajst in pol milijonov evrov. Na dražbi avkcijske hiše so jo zasebnemu kupcu prodali v šestih minutah.