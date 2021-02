Denarnica, izgubljena na Antarktiki, po 53 letih našla svojega lastnika

Leta 1948 se je Grisham pridružil mornarici, kmalu pa postal napovedovalec vremena. Leta 1967 so ga poslali na Antarktiko v okviru misije Deep Freeze, ki je podpirala civilne znanstvenike. Grisham je na misiji opravljal delo meteorologa. Takrat je bil star 30 let, poročen in oče dveh majhnih otrok.

V nekem trenutku je izgubil denarnico, na kar je pozneje pozabil. To so našli skrito za omarico leta 2014 med rušenjem stavbe na ameriški raziskovalni postaji McMurdo na otoku Ross. A do dneva, ko je denarnica znova prišla do svojega lastnika, je minilo kar nekaj časa.

In kdo je 91-letniku vrnil denarnico?Stephen Decato, ki je delal za agencijo, ki raziskuje na Antarktiki, in njegova hčerka Sarah sta v preteklosti že opravila dobro delo, ko sta nekdanjemu marincu vrnila izgubljeno zapestnico. Za njuno zgodbo je slišal nekdanji šef Decata in jima poslal dve denarnici, ki so ju odkrili med rušenjem postaje McMurdo. Sarah je nato Grishama našla prek mornariške zveze meteorologov. Drugo denarnico pa sta oče in hčerka vrnila družini moškega, ki je umrl leta 2016.

Grisham je za ameriške medije dejal, da je težko razumeti prostranost in oddaljenost Antarktike. Za vse, ki so tam delali, je kozarec koktejla martini po koncu službenega dne predstavljal največje razkošje. Zdaj 91-letni gospod je mornarico zapustil leta 1977.