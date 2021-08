Deset evrov za superge modne hiše Gucci? Samo v virtualni izvedbi

Vodilni pri Gucciju so nedavno predstavili novi model športnih copat, ki jih je mogoče kupiti za približno deset evrov. K ceni, ki je modne navdušence popolnoma razvnela, je treba pripisati manjšo opombo: gre za virtualno obutev, s katero se lahko pohvalite zgolj na družbenih omrežjih.

V virtualnem svetu tudi nemogoče stvari postajajo mogoče. Če so nekateri do sedaj (predvsem zaradi manj dostopne cene) lahko zgolj sanjali o tem, da bi postali lastniki tako želene obutve s podpisom modne hiše Gucci, pa lahko to končno postane resničnost. Za zgolj nekaj evrov se lahko športne superge s podpisom italijanske znamke znajdejo na nogah vseh modnih entuziastov, ne glede na debelino denarnice.

icon-expand Virtualne superge znamke Gucci FOTO: Youtube

Pri Gucciju verjamejo, da obstajajo ljudje, ki bi si želeli nekatere kose oblačil nositi samo virtualno. Sedaj so na trg poslali prvi model virtualne obutve, ki jo je oblikoval Alessando Michele, kreativni direktor te kultne modne hiše.

icon-expand Alessandro Michele FOTO: Profimedia

Digitalni športni copati so nastali v sodelovanju z modnim high-tech podjetjem Wanna, njihova cena pa se giblje med 6,8 in 9,3 evri, odvisno od platforme, na kateri nakupujete. Obutev je kreirana s pomočjo posebne AR-tehnologije, ki nam omogoča, da lahko s pomočjo aplikacije čez zaslon vidimo nekaj, kar v resničnem življenju ne obstaja, a je to implementirano v naš vsakdan na zelo enostaven način.

icon-expand Guccijev katalog virtualne obutve

Kot poroča portal fashion.hr, je Gucci s podjetjem Wanna že sodeloval v času izdaje njihovega digitaliziranega kataloga športne obutve, to pa je sedaj prvi skupni projekt z namenom, da se virtualni proizvod tudi proda končnemu kupcu. Sedaj se v modnem svetu postavlja vprašanje, zakaj bi nekdo sploh želel kupiti virtualni artikel – morda iz radovednosti in želje po novem ali zaradi elementa končno dostopnega prestiža in luksuza? Guccijeve superge seveda v resničnem svetu za ta denar ne obstajajo, zato se je pojavila možnost, da se potencialnim kupcem predstavijo na ta način, kar je odprlo vrata tudi drugim prestižnim podjetjem, da svoje produkte, čeprav na tak način, ponudijo občinstvu, ki načeloma kupuje pri dostopnejših ponudnikih oblačil in obutve. Celotna zgodba okrog digitalizacije oblačil, ki jih imamo sedaj možnost 'nadeti', se je pričela v trenutku, ko so nekatere znamke ponudile virtualno pomerjanje oblačil, kar je nadomestilo klasične kabine za pomerjanje. Teh potez so se prvi poslužili Reebok, Puma, pa tudi platforme, kot sta Farfetch in Snapchat. Aktivacija tovrstne novosti se je pokazala za več kot uspešno, tako da je ta praksa postala dokaj normalna in v času pandemije ter posledično zaprtih trgovin skoraj nepogrešljiva.

icon-expand Guccijev katalog virtualne obutve – superge, na voljo za "nakup" FOTO: Instagram