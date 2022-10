Zakaj bi kolesarili na kopnem, če lahko to počnejo v bazenu. Deset nemških ekstremnih športnikov se je odločilo podreti rekord v 24-urnem kolesarjenju pod vodo. Uporabili so 40 jeklenk s kisikom, ki so jih morali pogosto polniti, sicer sobni ergometer pa so priredili za uporabo pod vodo. Koliko kilometrov so prevozili pod vodo v 24 urah?