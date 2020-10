Devet najbolj strašljivih krajev na svetu

V počastitev praznika noči čarovnic vam predstavljamo nekatere najbolj strašne kraje na svetu: od otoka, prekritega s strupenimi kačami in podzemne grobnice z mumijami, do najbolj srhljivega gozda. Bi se upali sprehoditi po teh temačnih poteh?

icon-expand Tower of London FOTO: Profimedia

1. Tower of London (London, Anglija) Vohunjenje, mučenje, obglavljanje - vse to je bilo v 17. stoletju, ko so londonsko utrdbo Tower of London uporabljali kot zapor za vse, ki so bili obtoženi izdaje. Med najbolj znanimi 'prebivalci' sta bili Anne Boleyn, druga žena Henryja VIII., in "devetdnevna kraljica" Lady Jane Gray. Obema so na Tower Greenu odsekali glavo in ju pokopali v kapeli. Govori se, da po dvoranah kot brezglava duhova tavata še danes. Krvavi stolp naj bi bil kraj, kjer so umorili sinove kralja Edwarda IV., po naročilu njihovega strica. Medtem ko kraljičin stolp domnevno straši duh Arbelle Stuart, sestrične Jamesa I., ki je bil zaprt in kasneje tukaj umorjen.

icon-expand Bi si upali na Kačji otok? FOTO: Profimedia

2. Ilha da Queimada Grande (Sao Paulo, Brazilija) Strah pred kačami oziroma najhujša nočna mora. 144 kilometrov od obale Sao Paula se nahaja ''Ilha da Queimada Grande'' oziroma Kačji otok, ki je dom na tisoče zlatih harpu­nastih kač. Za te kraje kroži veliko legend: tu so kače nekoč ugriznile dva ribiča, ki sta bila najdena mrtva v mlaki lastne krvi, tretjega pa nikoli niso našli. Otok je zdaj prepovedan za vse, razen za brazilsko mornarico, ki enkrat letno obišče svetilnik, ki je bil avtomatiziran v dvajsetih letih, potem ko je zadnjega čuvaja tudi ubila kača.

icon-expand Kapucinske katakombe na Siciliji FOTO: Profimedia

3. Kapucinske katakombe (Sicilija, Italija) Zgrajena kot pokopališče za kapucinske redovnike sredi 15. stoletja, je ta katakomba postala večno počivališče aristokratov v 17. stoletju, ko so odkrili, da so tu pokopana telesa, ki so se naravno mumificirala. Verjeli so, da gre za božje dejanje, zato so trupla obesili na stene katakombe kot relikvije. Danes je v pet podzemnih apnenčastih hodnikov postavljenih 2000 okostnjakov, vsak z nalepko, na kateri sta zapisana ime in datum smrti.

icon-expand Mary King's Close v Edinburgu FOTO: Profimedia

4. Edinburški grad in Mary King's Close (Edinburg, Škotska) Na gradu Edinburgh je bilo opaženih na stotine duhov, med njimi tudi brezglavega dečka na bobnih, francoskih in ameriških vojnih ujetnikov in celo fantomskih psov, ki so tavali po pokopališču hišnih ljubljenčkov. Leta 2001 je v okviru mednarodnega festivala znanosti v Edinburgu skupina znanstvenikov deset dni raziskovala grad, pri čemer so mnogi poročali o paranormalnih dejavnostih, kot so nenadni padci temperature in občutek, da ljudi vlečejo za oblačila. Grad ni edini srhljiv del tega starodavnega mesta. Mary King's Close, podzemna uličica pod Mestnimi komorami, je strašila že od 17. stoletja, ko so prebivalce, ki so imeli kugo, zaprli v njihove domove in jih pustili umreti.

icon-expand Bi se upali sprehoditi po gozdu Hoia-Baciu? FOTO: Profimedia

5. Gozd Hoia-Baciu (Cluj-Napoca, Romunija) Gozd Hoia-Baciu, imenovan tudi kot romunski bermudski trikotnik, si je prislužil sloves enega najbolj srhljivih krajev na svetu. Kaj pričakovati, ko ste tam? Glavobole, izpuščaje, praske in opekline ter občutke, da vas nekdo opazuje. Kraj je znan tudi po videnih NLP-jih (Neznani leteči predmeti) - v šestdesetih letih sta dva različna fotografa posnela fotografije, ki so prikazovale predmete v obliki diska, ki so lebdeli nad gozdom.

icon-expand Kapela Kostnica Sedlec na Češkem FOTO: Profimedia

6. Kapela Kostnica Sedlec (Kutna Gora, Češka) Okostja 40.000 ljudi so uporabili, da so ustvarili kapelo pod pokopališko cerkvijo vseh svetih v mestu Sedlec. To je delo rezbarja Frantiseka Rinta, ki ga je družina House of Schwarzenberg najela za organizacijo človeških kosti, pokopanih v kostnici leta 1870. Osrednji del je velikanski lestenec, ki vsebuje vsaj eno od vseh kosti človeškega telesa. Tako lahko vidimo srhljive vence iz lobanj, šest velikih kostnih piramid, kostne svečnike in lobanjske svečnike.

icon-expand The Whaley House v San Diegu FOTO: Profimedia

7. The Whaley House (San Diego, Kalifornija) Dobrodošli v najbolj strašni hiši v Ameriki. Zgrajena leta 1857, prvi dokumentirani duh tukaj je "Yankee Jim", ki je bil obsojen zaradi velike tatvine in obešen za voz na mestu, kjer zdaj stoji hiša. Skoraj takoj, ko se je družina Whaley preselila, so poročali, da so slišali težke korake. Dandanes so obiskovalci muzeja videli skrivnostno odprta okna, duh poglavarja družine Thomasa Whaleyja, ki se sprehaja po zgornjem delu, in srhljivo deklico v jedilnici. Legenda pravi, da je ona duh prijatelja Whaleyevih otrok, ki si je na dvorišču za hišo po nesreči zlomil vrat na vrvi za perilo.

icon-expand Vzhodna državna kaznilnica v Filadelfiji je bila nekoč najslavnejši zapor na svetu. FOTO: Profimedia

8. Eastern State Penitentiary (Filadelfija, Pensilvanija) Vzhodna državna kaznilnica v Filadelfiji, odprta leta 1829, je bila nekoč najslavnejši zapor na svetu. Bil je prvi, ki je za zapornike imel samico in v njih naselil zloglasne kriminalce, kot je Al Capone. Tam je umrlo približno 1200 zapornikov, in ko so ga leta 1994 odprli za javnost, so mnogi obiskovalci poročali, da so slišali nenavadne zvoke: korake na dvoriščih, tuljenje na hodnikih, strašljiv smeh. Vsi ljubitelji grozljivk, ki bi se radi dobro prestrašili, se lahko v temi sprehodijo po 4046 kvadratnih metrov velikem zaporu in doživijo izkušnjo "Terror Behind the Walls".

icon-expand Pariške katakombe - podzemni labirint posmrtnih ostankov FOTO: Profimedia

9. Pariške katakombe (Pariz, Francija) V tem podzemnem labirintu so posmrtni ostanki približno šestih milijonov Parižanov, katerih kosti so bile v 18. stoletju s prenaseljenih pokopališč preseljene sem. Obiskovalci se lahko podajo po 130 stopnicah do hladnih predorov in kript, obdanih s človeškimi kostmi in si tako ogledajo le majhen del skoraj 321 kilometrov dolgih strašljivih hodnikov pod mestnimi ulicami.