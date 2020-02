Vsak 18. Slovenec ga ima, a ne tega. Najdražji traktor na svetu s skoraj 600 tisoč evrov visoko ceno za slovenske kmete ni le predrag, ampak je tudi prevelik. Skoraj tri metre širok in osem metrov visok prenovljeni John Deere bi na majhnih slovenskih njivah najbrž imel težave že z obračanjem, a to ne pomeni, da pri nas ni požel vala navdušenja. Navsezadnje smo bili in še vedno smo Slovenci traktorska velesila.

