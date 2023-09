Dianin pulover s črno ovco prodali za več kot milijon evrov

Sotheby's je sporočil, da je to najdražji pulover, ki je bil kdajkoli prodan na dražbi.

Dražbo so odprli 31. avgusta, Sotheby's pa je vrednost puloverja ocenil na med 50.000 in 80.000 dolarjev. Najvišja ponudba je do zadnjih minut bila pod 200.000 dolarjev, v zadnjih 15 minutah pa se je razvnel boj med več kot 40 udeleženci in na koncu so ga prodali za 1,14 milijona dolarjev. Imena kupca dražbena hiša ni objavila.

Preprost pulover, ki ga je marca na nekem podstrešju našla oblikovalka Joanna Osborne, je dosegel tudi višjo ceno od številnih v zadnjih letih na dražbah prodanih predmetov princese ljudskih src. Njen avtomobil Ford Escort mu je prišel še najbližje, ko so ga lani prodali za 806.000 dolarjev.

Pulover s črno ovco so pogosto označevali za simbol njenega položaja v kraljevi družini, vendar so modni zgodovinarji prepričani, da z njim ni pošiljala sporočila, kot je to morda storila v poznejših letih s svojo slavno "maščevalno obleko".

Pulover je namreč nosila leta 1981 kot 19-letna Diana Spencer, mesec dni pred poroko s takratnim britanskim prestolonaslednikom Charlesom, ki je sedaj kralj Karel III.

A zakon, v katerem sta se jima rodila sinova William in Harry, ni bil srečen. Britanski tabloidi so imeli veliko snovi za pisanje o njem, dokler se ni leta 1996 uradno končal z ločitvijo. Le leto pozneje je priljubljena Diana konec avgusta umrla v prometni nesreči v Parizu. Stara je bila 36 let.